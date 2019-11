Cruyff Foundation wil biografie uit de handel halen: ‘Het is oorlog’

live twitterDe Cruyff Foundation wil dat het boek ‘Johan Cruijff, de biografie’ van Auke Kok uit de handel wordt gehaald. In een kort geding wordt de rechter vandaag om ingrijpen gevraagd. In zijn boek stelt Kok dat Cruijff jaarlijks 1 miljoen euro ontving van de Foundation. Volgens de stichting klopt dat niet en pleegde de auteur geen wederhoor.

De 63-jarige journalist deed zijn uitspraken woensdag in het tv-programma De Wereld Draait Door (DWDD). Er staat nogal wat op het spel. Volgens de advocaat van de uitgever zijn er liefst 65.000 exemplaren gedrukt.

De advocaten van de Cruyff Foundation zeiden zojuist in de rechtszaal dat de suggestie wordt gewekt dat Cruijff zich verrijkte ten koste van het goede doel. Volgens de Foundation is dat ‘onwaar, erg schadelijk en heeft de journalist geen wederhoor toegepast’.

,,De Johan Cruyff Foundation is geschokt door deze uitspraak, welke zij omschrijft als volstrekte onzin”, meldde de stichting gisteren al in een verklaring. ,,De Cruyff Foundation heeft nimmer dergelijke betalingen gedaan aan Johan Cruijff. Er is altijd een strikte scheiding geweest tussen de financiën van de Cruyff Foundation en de privé-activiteiten van Johan.”

De stichting benadrukt dat alle fondsen ‘te allen tijde’ zijn ingezet voor de missie om kinderen in beweging te krijgen. ,,Het was voor Kok eenvoudig geweest om te vragen of het klopte dat Cruijff één miljoen euro kreeg, maar dat heeft hij nagelaten. Als journalist had Kok kunnen verwachten dat dit ene zinnetje zoveel aandacht zou krijgen.”

Volgens de Cruyff Foundation weet Kok niet hoe de vork precies in de steel zit. ,,Later zei hij dat de geldstromen misschien wel via de Spaanse Foundation liepen.” Ook dat wordt door de advocaten bestreden. De impact van de publicatie is volgens advocaten groot. ,,Als de bewering van Kok zou kloppen, zou de Foundation hun speciale Goede Doelen-status (anbi) verliezen. Het schaadt de reputatie enorm en daarom moet het boek uit de handel worden genomen.”

Oorlog

De advocaten van de uitgever schrikken van de forse eis die de Foundation heeft neergelegd. ,,Het is duidelijk oorlog. De stichting wil het boek uit de handel laten nemen en dat is wel heel verstrekkend.” Omdat de rechtszaak zo snel na de uitzending in DWDD is, is het niet mogelijk om nu al met bewijzen te komen, stellen de advocaten. ,,Maar er is wel bewijs. Er is geen sprake van onzorgvuldigheid.”

Kok heeft volgens hen een grote staat van dienst, zeven jaar aan het boek gewerkt en meer dan 170 mensen hiervoor gesproken. ,,Hij heeft zich gehouden aan de leidraad voor de journalistiek. Hij heeft weliswaar geen wederhoor gepleegd, maar dat beginsel is niet absoluut.”

De bedoeling van Kok was absoluut niet om de familie te grieven. ,,Als dat wel het geval was geweest, had hij er wel meer aandacht aan geschonken in plaats van één zin op pagina 619.”

Mocht de rechter oordelen dat de passage schadelijk is, dan gaat het ‘veel te ver’ om het boek uit de handel te halen, vindt de advocaat van Auke Kok. ,,Iedereen weet immers al over welke passage het gaat. Een terugroepactie heeft dan geen zin meer.”

Deze vorm

Het kort geding dient vandaag vanaf 13.30 uur voor de rechtbank in Amsterdam. ,,De inzet van het kort geding tegen Kok en zijn uitgever Hollands Diep is dat het boek, althans in deze vorm, wordt verboden”, aldus een woordvoerster van de foundation.

De presentatie van het boek stond voor vanmiddag 16.00 uur gepland. De vraag is of de auteur daar zelf bij kan zijn, als het evenement al doorgaat. Kok is aanwezig in de rechtbank. Hoeveel boeken er gedrukt zijn, wil de uitgever niet zeggen.

Volgens media-advocaat Olaf Trojan is het nu aan de journalist om aannemelijk te maken dat wat hij beweert ook klopt. Trojan stond Cruijff al eens eerder bij over zijn portretrecht maar is nu niet bij het kort geding betrokken. ,,Kok kan niet volstaan door zich te beroepen op drie anonieme bronnen. Het is niet zo dat hij de identiteit hoeft prijs te geven vanmiddag, maar als hij dat niet doet staat hij wel met 2-0 achter. Dan moet hij de rechter weten te overtuigen dat deze drie bronnen dit onafhankelijk van elkaar hebben verklaard en dat ze ook niet in de gelegenheid zijn geweest om hun verklaringen op elkaar af te stemmen. Het is aan Kok nu om te laten zien hoe zorgvuldig hij te werk is gegaan voordat hij dit opschreef want het is zeker een ernstige beschuldiging.’’

Ook volgens advocaat Jens van den Brink moet Kok bij de rechter met een voldoende feitelijke onderbouwing komen. ,,Het is geen strafrecht dus hij hoeft het niet te bewijzen, maar hij moet wel aannemelijk maken dat wat hij beweert ook echt klopt.’’ Hij zou een sterke zaak kunnen hebben als hij met zijn bronnen bijvoorbeeld naar een deurwaarder is gegaan waar de verklaringen zijn afgelegd.

Van den Brink verwacht niet dat het boek vanmiddag uit de handel wordt genomen als Kok in het ongelijk wordt gesteld. Dat gebeurt zelden. Als de rechter vindt dat de bewering moet worden geschrapt, dan is het gebruikelijker dat er bij de eerste druk een inlegvel wordt meegegeven met een rectificatie. In een volgende druk moet het dan wel zijn verwijderd.

‘Erg laag en vals’

Auke Kok benadrukte in de uitzending van DWDD meermaals dat zijn informatie, die is gebaseerd op ‘drie betrouwbare bronnen’, op de waarheid berust. Hij erkent dat hij de bewuste passage in het boek niet heeft voorgelegd aan de Cruyff Foundation . ,,Ik heb ze hiervoor niet benaderd, want ze wilden niet meewerken aan het boek. En ik ben hier gewoon heel zeker van.”

Manager Carole Thate van de ‘World of Johan Cruyff’ noemde de uitspraken van Kok ‘erg laag en vals'. ,,Altijd zorgvuldige scheiding tussen Johan’s privé/commerciële activiteiten en fondsen bestemd voor de Foundation”, twitterde ze.



Vreemdgaan

Volledig scherm Archiefbeeld ter illustratie. © anp Het boek over Cruijff wordt vandaag officieel gepresenteerd. Daarin gaat Kok ook uitgebreid in op de persoon Cruijff, waaronder op de verhalen over ‘het vreemdgaan en de vele vrouwen in zijn leven’.



,,Ik heb dat niet met plezier opgeschreven, maar ik moest daar toch iets mee. Er hangt een mythe rondom Cruijff die vanuit allerlei kanten werd geïdealiseerd. Die van brave familyman. Maar er is ook een andere kant, hoor ik van bronnen. Dat beeld moet dan toch een beetje worden gecorrigeerd”, meent Kok.



De wereldberoemde voetballer overleed in maart 2016.

