Crisis in de ggz: Er zijn nog ruim 75.000 wachtenden voor u

OMT twijfelt over immuniteit na prik met Jans­sen-vac­cin: nieuw advies

10 juli Het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseert over coronazaken heeft twijfels of het Janssen-vaccin wel snelle immuniteit biedt tegen de deltavariant. Coronaminister De Jonge buigt zich over de bedenkingen van het OMT, laat hij de Kamer weten.