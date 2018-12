Criminelen ronselen op grote schaal chemiestudenten voor xtc-labs

Studenten scheikunde en chemie worden op grote schaal geronseld om te komen werken in xtc-labs. Criminelen schrijven zich zelfs in voor dergelijke studies om op die manier makkelijker in contact te komen met de studenten, meldt De Gelderlander.

Volgens Arend van Hout, burgemeester van Westervoort en voorzitter van de stuurgroep Samen Weerbaar, is er 'bijna geen directeur van een school te vinden die dat verschijnsel niet kent'.

,,We vinden de mate waarin dit gebeurt dermate ernstig dat we nu snel in actie gaan komen. Studenten scheikunde worden benaderd om pilletjes te gaan maken, er zijn mensen die zogenaamd deelnemen aan die opleidingen om zo makkelijker mensen te kunnen ronselen. We moeten zien te voorkomen dat dat lukt.''

De stuurgroep Samen Weerbaar is een Gelders samenwerkingsverband van gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC) voor georganiseerde criminaliteit. ,,Een georganiseerde overheid tegen de georganiseerde misdaad'', zo formuleert Van Hout het.

Informatiecampagne

Afgelopen donderdag is met de provincie al overleg gevoerd over financiële middelen om een grote communicatiecampagne te starten. ,,Het gaat in Gelderland om 126.000 scholieren en studenten, we willen dit groots aanpakken.''

Idee is om lespakketten te maken waarmee studenten wordt gewezen op de gevaren van het in zee gaan met criminelen. Ook is er een filmpje waarin studenten vertellen hoe ze benaderd zijn en in de criminele wereld gerold zijn. ,,Het probleem is: zit je er eenmaal in, dan kom je er moeilijk meer uit. Dus we willen nu echt een versnelling gaan maken.'' Binnen een paar maanden moet de communicatiecampagne van start gaan.

Niet uitsluiten

Bestuurslid Anna Bleeck van de Nijmeegse scheikundestudievereniging Sigma zegt geen studenten te kennen die wel eens benaderd zijn. ,,Maar het gaat om iets dat illegaal is, dus daar praat je niet over."