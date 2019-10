Criminelen letten niet op provinciegrenzen

uitvaartspecial Actieve euthanasie of een niet-behandel­ver­kla­ring? Alles over het levenstes­ta­ment

18:00 Stel dat je een ongeluk krijgt en langdurig in coma raakt. Of dat je gaat dementeren. Wie regelt in dat geval je geldzaken? Of je nu alleen bent of met velen, wie neemt dan namens jou de belangrijke medische beslissingen?