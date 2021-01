Criminelen kopen diplomatieke paspoorten voor 15.000 tot 20.000 euro: 'Bij controle loop je zo door’

Het is een persbericht van niks op de website van de ambassade van de Centraal-Afrikaanse Republiek. Eén zin, meer is het niet. Het gaat over de start van een handelsmissie van het straatarme land. Totaal oninteressant. Maar soms zit het ’m in de details. Op de bijbehorende foto staat tussen de adviseurs van de missie een gespierde, kale vent. Hij is zo breedgeschouderd dat zijn zwarte maatpak een beetje openstaat en onder de boord van zijn witte blouse kruipt nog net een nektatoeage uit. Je kunt je nauwelijks voorstellen dat dit een van de diplomaten is die wordt ingezet bij Afrikaanse projecten.