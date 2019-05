Crimineel Taghi ontkent aanslagplan op Peter R. De Vries: ‘Dit is een verzinsel’

UPDATERidouan Taghi ontkent dat hij plannen heeft om Peter R. De Vries te laten vermoorden. Dat heeft de meest gezochte crimineel in een bijzonder persoonlijk bericht laten weten aan De Vries, meldt de misdaadverslaggever vanavond. ,,Dit is pure onzin.” Het Openbaar Ministerie (OM) wil niet reageren.

,,Ik heb geen reden om jou iets aan te doen”, schrijft Taghi volgens De Vries in de boodschap die De Vries nu via Twitter deelt. De misdaadverslaggever meldde gisteren dat hij op een dodenlijst staat van Taghi. Maar dat klopt niet, meldt de crimineel aan De Vries: ,,Peter, met schrik en verbazing las ik het nieuws dat ik volgens politie en justitie opdracht heb gegeven om jou te laten liquideren. Daar is niets van waar. Dat is een regelrecht verzinsel! Pure onzin! Ik heb geen enkele reden om jou iets aan te doen. Je kunt gaan en staan waar en wanneer je maar wilt, zonder dat je ook maar enig gevaar van mij hebt te duchten. Ik heb 100.000 procent niets tegen jou”, aldus Taghi volgens De Vries. ,,Als ik de gedetailleerde ontkenning tegenover de boodschap van de politie leg, ben ik geneigd om het te geloven. Als het allemaal niet waar is, waarom zou hij dan die moeite doen. Kennelijk heeft hij het gevoel dit te moeten weerspreken, dat maakt het voor mij waardevol.”

Taghi daagt de politie uit ‘om met informatie te komen'. ,,Dat kunnen ze niet, want die is er ook niet: het zijn allemaal leugens. Ik denk dat het hun opzet is om mij met dit soort berichtgeving te framen, mij in de beeldvorming als volksvijand neer te zetten.”

Of de informatie van politie en justitie inderdaad niet klopt, is onbekend. Een woordvoerder van het OM wil niet op de zaak ingaan.

Peter R. de Vries lichtte bij Pauw de brief van Taghi toe. Bekijk hier de video:

De persoonlijke boodschap is uniek omdat Taghi sinds enkele jaren spoorloos verdwenen is. Het is voor het eerst dat hij reageert op nieuws rondom zijn persoon. Taghi staat op de Nationale Opsporingslijst, het Openbaar Ministerie (OM) looft 100.000 euro uit voor de gouden tip. De voortvluchtige crimineel zou aan het hoofd staan van de zogenoemde Mocromaffia en wordt in verband gebracht met zeker twintig liquidaties. Sinds begin 2018 is het OM op zoek naar hem. Het OM vermoedt dat Taghi zich in het buitenland schuilhoudt. Mogelijk maakt hij gebruik van valse identiteitspapieren om zich te verplaatsen.

De Vries bracht gisteren naar buiten dat hij vijf weken geleden van de politie hoorde dat hij op de dodenlijst van Taghi staat en dat de crimineel opdracht heeft gegeven om hem te liquideren. De misdaadverslaggever bracht het nieuws naar buiten om de zaak ‘stuk te maken’.

Bekijk hieronder de reactie die De Vries gisteren naar buiten bracht: