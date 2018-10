Crimineel (25) vast om 'vergismoord' op stagiair buurthuis Amsterdam

De afgelopen jaren was Millie al voortdurend in beeld gekomen voor serieuze misdrijven. Hij heeft de reputatie dat hij voor een klein bedrag bereid is grof geweld te plegen.



Als 18-jarige was hij met vrienden betrokken bij een overval op een juwelier. Ze werden op de vlucht klemgereden en er werden geld en sieraden bij hen aangetroffen. Op 6 maart 2015 probeerde hij een brommer te stelen. Na zijn arrestatie vond de politie een pistoolmitrailleur. In augustus vorig jaar werd hij verdacht van heling, in december was hij betrokken bij een straatroof op het Leidseplein. Tussendoor kwam hij nog in beeld voor een ontvoering, maar die zaak is geseponeerd bij gebrek aan bewijs.



Overigens was hij zelf ook eens slachtoffer in een zaak. Toen hij zeventien was, gooide een rivaal een bijl naar hem.