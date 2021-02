Crash sportvliegtuig Groningen: piloot (75) sloeg geen alarm, vloog vaker over zijn dorp en huis

Het sportvliegtuig crashte zaterdag omstreeks 15 uur in een weiland aan de Noordwijkerweg in Kornhorn, een dorp op de scheiding van Groningen en Friesland zo’n 18 kilometer ten noordoosten van Drachten. Bij aankomst van de hulpdiensten stond het vliegtuigje in brand. De piloot lag naast het toestel. Omstanders herkenden hem meteen als hun mededorpsbewoner.

De piloot woonde net buiten Kornhorn, hemelsbreed zo'n 500 meter van de plek van de crash. Hij kende het gebied op zijn duimpje. Als hij in de lucht was, vloog hij volgens Van der Galiën vaak even over het dorp en zijn woning. Getuigen verklaarden tegenover regionale nieuwssite Waldnet dat het vliegtuigje heel laag vloog, een boom langs de weg raakte en daarna neerstortte en in brand vloog. Op foto’s op de regionale nieuwssite is te zien dat een onderdeel van het vliegtuig in de boom is blijven hangen.