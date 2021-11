'Covid heeft onvrede zichtbaar gemaakt die er altijd al was’

Miranda rookte zes joints per dag: 'Toen ouders overleden, was ik er geestelijk niet eens bij’

Wat begon met een jointje eindigde in een drugsverslaving. Miranda Wolters (54) rookte zes joints per dag en was constant stoned. Nadat ze de kracht vond om drugs aan de kant te schuiven, greep ze na haar scheiding naar de fles. Nu wil ze andere mensen helpen. ,,Ik was helemaal de weg kwijt.”

24 november