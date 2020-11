Coronavrij voor een tientje: 23-jarige Rotterdammer aangehouden voor verkoop nepverklaringen

Verdachten rond bedreigin­gen op Emmauscol­le­ge weer vrij

9 november De politie heeft de verdachten die in het weekeinde zijn opgepakt in het onderzoek naar bedreigingen op het Emmauscollege in Rotterdam vrijgelaten. Het gaat om een 17-jarige jongen uit Amsterdam en een 18-jarige man uit Den Haag, die zaterdag werden aangehouden op verdenking van bedreiging en opruiing.