Coronavrees: Groninger Boys wil niet voetballen tegen ‘virusclub’ van Vindicat

De wedstrijd in de 3e klasse B staat zondag om half drie ’s middags gepland op het veld van Forward, de club die is gelieerd aan studentenvereniging Vindicat. Groninger Boys heeft echter geen zin in een eventuele besmetting met het coronavirus COVID-19, meldt het Dagblad van het Noorden . Negenhonderd Vindicat-leden komen vandaag terug van een veelbesproken skivakantie in Noord-Italië. Volgens aanvallende middenvelder Samad Faraouni begon de weerstand tegen de wedstrijd van de week op de training. ,,Dinsdagavond begon een van mijn teamgenoten erover met een grapje, maar het werd steeds serieuzer. Wij hebben geen zin om besmet te raken. Die jongens zijn met een hele grote groep naar Noord-Italië geweest, wie weet hoeveel er wel niet met dat virus terug gaan komen. Ik heb thuis een vrouw en een kind, ik heb absoluut geen zin om ziek te worden.’’

‘Niet verstandig’

De KNVB volgt vooralsnog de richtlijnen van het RIVM en heeft daarom geen enkel duel afgelast vanwege het virus. Andere clubs die tegen Forward-teams moeten spelen, zouden nog eens goed moeten nadenken of ze dat wel moeten doen, vindt Faraouni. ,,Voetballen tegen Vindicaters lijkt mij niet verstandig’’, zegt de uit Hoogezand afkomstige aanvaller. ,,Wel spelen vergroot de kans op besmetting alleen maar. Laten ze de spelers van Forward maar twee weken in quarantaine zetten.’’



Dat de 900 Vindicatleden zo’n beetje het hele dorp Sestrière hadden afgehuurd en zeggen weinig tot geen contacten met Italianen of andere toeristen te hebben gehad, maakt weinig indruk op Faraouni. ,,Ze zijn natuurlijk wel in het dorp geweest, ze hebben boodschappen gedaan en zijn in de skiliften geweest. Overal was kans op besmetting. Nee hoor, wij gaan niet voetballen. Dat staat vast.’’ Normaal gesproken krijgt een amateurclub een boete en eventueel punten in mindering bij het niet komen opdagen. Of dat in dit geval ook gaat gebeuren, is nog niet duidelijk.