Coronavaccin Moderna vandaag nog niet goedgekeurd

Waarschijnlijk volgt de goedkeuring nu woensdag, zegt voorzitter Ton de Boer van het CBG. ,,Dit geeft maar weer aan dat er een heel zorgvuldig proces plaatsvindt”, zei hij vanavond. ,,Dit soort dingen kan gebeuren, al hadden we natuurlijk anders gehoopt.”

Dat de beoordeling nog niet is afgerond, wil volgens De Boer niet zeggen dat het vaccin van Moderna niet betrouwbaar is. ,,Het kan zo zijn dat er nog vragen zijn. Dat hoort bij het proces. Het laat zien dat er bij de boordeling van het vaccin geen bochten worden afgesneden. Normaal doe je hier anderhalf jaar over, en heb je drie van dit soort rondes. Dus ik vind dit niet zo gek.”

Vragen niet beantwoord

Er werd vandaag vergaderd door de human medicines committee van het EMA. Daarin is Nederland ook vertegenwoordigd, net als de andere EU-lidstaten. ,,Afgelopen weekeinde zijn door de lidstaten vragen over het vaccin gesteld, het comité bekijkt die dan. Blijkbaar zijn die nog niet goed beantwoord.”

De Boer heeft nog geen contact gehad met de Nederlandse vertegenwoordiger in het beraad. ,,Het is net afgelopen.” Waar de beoordeling vandaag precies op stuk is gelopen, kan de CBG-voorzitter daarom nog niet zeggen.

Het EMA doet er in een tweet verder ook het zwijgen toe. ‘De discussie over het Moderna-vaccin is vandaag nog niet tot een conclusie gekomen', schrijft het agentschap. ,,Het zal verder gaan op woensdag 6 januari. Het EMA zal geen verdere mededelingen doen.’

De vergadering van vandaag was een extra ingelaste vergadering. Aanvankelijk stond die gepland voor woensdag, en die bijeenkomst gaat nu alsnog door, zegt De Boer. Hij ‘hoopt’ dat de goedkeuring er dan wel komt. ,,Maar dat durf ik nog niet te zeggen. Het ligt eraan welke issues er op tafel liggen. Zelfs 6 januari is niet gegarandeerd.”

Uiteindelijk geeft het comité een eindoordeel over de veiligheid en werkzaamheid van het vaccin. Dat geldt als een zeer zwaarwegend advies. De Europese Commissie bepaalt daarna of het vaccin tot de Europese markt wordt toegelaten.

Verpleeghuizen en huisartsen

Ons land wil het vaccin inzetten voor bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen. Dit weekeinde werd bekend dat ook huisartsen het Moderna-vaccin zullen krijgen.

Het vaccin van Moderna is al goedgekeurd in de Verenigde Staten en Canada. Nederland heeft ruim 6 miljoen doses van het vaccin besteld. Er zijn twee prikken per persoon nodig. Het eerste kwartaal van 2021 arriveren er naar verwachting slechts een kleine 400.000 doses van Moderna. De eerste leveringen staan voor eind januari gepland.

In december werd het vaccin van de Amerikaans-Duitse combinatie Pfizer-BioNTech al goedgekeurd voor de Nederlandse markt. Het volgende vaccin waarvoor een EMA-beoordeling wordt verwacht, is het Oxfordvaccin van AstraZeneca. Een precieze datum daarvoor is nog niet bekend. In het Verenigd Koninkrijk, is het Oxfordvaccin al wel goedgekeurd.

Het vaccin van Moderna lijkt op dat van Pfizer. Beide maken gebruik van de nieuwe mRNA-techniek. Er zijn kleine verschillen: zo moet het vaccin van Pfizer extreem koud worden opgeslagen, bij rond de -75 graden. Voor Moderna is dat -20 graden, dat is dus een voordeel. Het vaccin van Pfizer werkt dan weer ietsje beter bij oudere mensen.

