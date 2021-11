Coronapatiënten van Limburg naar Noord-Nederland: ‘Het is een militaire operatie’

Ic-verpleeg­kun­di­ge Linda ziet coronapa­tiën­ten die spijt hebben: ‘Hij moest huilen en bood excuses aan’

Eigenlijk wil ze helemaal niet weten of een coronapatiënt op de ic gevaccineerd is. Maar verpleegkundige Linda de Roos weet het wél. Hoe ga je daar mee om? En wat doe je als mensen wantrouwend de ic bellen met de vraag of er écht wel zoveel coronapatiënten liggen? De Roos merkt het elke dag: zij en haar collega’s werken nog even hard als tijdens eerdere besmettingsgolven, en toch is het anders. „Ik vind het absurd dat er zoveel achterdocht is.”

12 november