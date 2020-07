Coronalockdown leidt tot huwelijksaanzoek om Rodney (75) op te vrolijken

De bruid wordt deze middag niet door haar vader weggegeven. Bovendien deed zij, heel modern, het aanzoek zelf. Voor een plexiglas afscheiding, tijdens de lockdown van alle verpleeghuizen in coronatijd. In mei was de voormalige portiersloge van het Amsterdamse Sarphatihuis omgetoverd tot een zogeheten babbelbox. En juist daar sloeg Annemiek Souwen (80) toe met een stuk karton en de tekst: ‘Will you marry me?’