Coronacolumnisten: ‘Dat machteloze en de dreiging, dat spookte wel door mijn hoofd’

Correspondent Angelo van Schaik (49) was de eerste die schrok. Soms leek hij wel voor een glazen bol te zitten. Vanuit het ontzette Italië beschreef hij de tijdbom die in Nederland een paar weken later zou afgaan. Want ook hier explodeerde het virus en ontstond een gigantische behoefte aan ic-bedden. Intensivist Michael Frank (52) besprak in het Albert Schweitzer-ziekenhuis in Dordrecht op zeker moment met collega’s het onvoorstelbare: aan wie zouden de laatste ic-bedden worden toegewezen? Ofwel zou je de meest gecompliceerde en weinig hoopvolle gevallen straks beademing moeten ontzeggen? Frank Poorthuis (64) was inmiddels - vanwege chronische longproblemen - in preventieve zelfquarantaine gegaan. De adjunct-hoofdredacteur van het AD deelde zijn ervaringen, zorgen en frustraties van een huisarrest in twee fases.