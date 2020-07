Coronabesmettingen stijgen fors met 534: steeds meer mensen lopen corona thuis op

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in de afgelopen week is gestegen naar 534. Dat is bijna een kwart meer dan de week ervoor. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De meeste mensen lopen corona thuis op.

Per dag waren er gemiddeld 76 besmettingen, zo blijkt uit de nieuwste cijfers. Het aantal besmettingen steeg met 102 van 432 naar 534, zo blijkt uit de nieuwste cijfers die het RIVM sinds deze maand wekelijks naar buiten brengen.

Het is voor het eerst in anderhalve maand dat het aantal besmettingen weer groeit. Toen begin juni de testcapaciteit is uitgebreid, was er ook sprake van een forse stijging van het aantal besmette coronapatiënten. Sinds die maand konden ook Nederlanders met milde klachten, zoals verkoudheid of niezen, zich laten testen.

In de afgelopen week zijn er nog 16 coronapatiënten opgenomen in ziekenhuis, en het dodental stijgt met acht. Viroloog Ab Osterhaus wijst op verschillende oorzaken die een rol kunnen spelen bij die stijging. ,,Er zijn natuurlijk nogal wat veranderingen. De algemene houding ten opzichte van het coronavirus en de regels is wellicht wat versoepeld, het verhoogde reisgedrag zou een rol kunnen spelen, mogelijk is er intensiever getest.’’ Volgens de expert ‘gaan de aantallen weliswaar omhoog, maar zitten de cijfers nog binnen de foutmarge’. ,,Als deze cijfers een aantal weken achter elkaar blijven oplopen, betekent dit natuurlijk wél wat’’, zo benadrukt de viroloog.

België

De stijging in Nederland volgt nadat ook België een lichte stijging doormaakte. Daar is het gemiddeld aantal nieuwe coronabesmettingen per dag gestegen met 11 procent, in vergelijking met de week ervoor. Bij de Zuiderburen zijn er per dag gemiddeld 95 besmettingen.

Thuis

De meeste mensen lopen corona thuis op, zo blijkt uit de gegevens van het bron- en contactonderzoek dat de GGD uitvoert. Dat gaat om ruim 60 procent. In de meeste gevallen gaat het dan om kleine uitbraken onder leden van hetzelfde huishouden of families. Ruim 11 procent van de mensen liep het virus op op het werk. Maar er zijn ook coronabesmettingen vastgesteld in bijvoorbeeld verpleeghuizen of bij een sportclub.

Medewerkers van de GGD Utrecht nemen coronatesten af in een teststraat in Houten. Iedereen die klachten heeft die lijken op symptomen van het coronavirus, kan zich laten testen.

Lokale lockdowns

Nieuwe lockdownmaatregelen vanwege het coronavirus zijn deze zomer niet uit te sluiten, maar die zullen dan eerder lokaal of regionaal zijn. Dat betoogde Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad maandagavond na afloop van overleg tussen de 25 Veiligheidsregio’s. Bruls: ,,Wij denken met de kennis die we nu hebben, veel meer dan vier maanden geleden, dat we dan in elk geval niet het hele land in allerlei maatregelen hoeven te zetten.”

Lokale maatregelen moeten dan voorkomen dat het hele land in lockdown moet: ,,Ieder van ons is een beetje bang voor het schrikbeeld dat we allemaal weer maanden in die maatregelen gaan zitten’’, verwoorde Bruls na afloop van het Veiligheidsberaad. De voorman benadrukte het belang van het bronnen- en contactonderzoek bij de vaststelling van besmettingen.

Hubert Bruls na afloop van het overleg in het provinciehuis over de coronamaatregelen met burgemeesters van de 25 grootste gemeenten.