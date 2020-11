Corona velt zorgmedewerkers nu zelf: elke dag gevecht om rooster rond te krijgen

Mieke van Puijenbroek is normaal gesproken niet zo snel van haar stuk te brengen in het Tilburgse Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis waar ze verantwoordelijk is voor planning van de dag- en nachtdiensten. Maar wat ze de laatste dagen op haar af ziet komen, maakt haar soms toch nerveus. Neem afgelopen dinsdag. In het hele ziekenhuis is nog één bed op de intensive care voor een coronapatiënt en zeven bedden op de verpleegafdeling. Ze neemt met haar collega’s een moeilijk besluit; diverse operatiekamers gaan tijdelijk dicht om elf nieuwe bedden voor corona-patiënten te kunnen openen. ,,En dan zie je dat die bedden de volgende ochtend alweer bezet zijn.’’