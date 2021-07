Corona-uitbraken in uitgaansleven: wie controleert de controleurs?

Zeshonderd stappers kwam er vorig weekend naar discotheek Aspen Valley in Enschede, allemaal moesten ze (in theorie) een negatieve coronatest laten zien voordat ze binnen mochten. Ruim een week later blijken zeker 180 van de feestvierders besmet met het coronavirus. In Enschede ging de geruchten al snel rond: ongeteste jongeren hadden gebruikt gemaakt van QR-codes van anderen om de discotheek toch binnen te komen. Of dat klopt is nog onduidelijk.