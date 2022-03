Corona trof mensen met migratieachtergrond en mensen met lage inkomens het hardst

Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Amsterdam UMC naar de sterfte tijdens het eerste jaar van de coronapandemie. Mensen in de laagste inkomensgroep hebben een 2,5 keer zo grote kans om aan Covid-19 te overlijden dan mensen in de hoogste inkomensgroep.

Zowel mensen met een laag inkomen als ouderen met een migratie-achtergrond leven vaak ongezonder, waardoor zij sowieso sneller overlijden. Bij corona zijn overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten extra risicofactoren voor een fatale afloop, verklaart woordvoerder Ruben van Gaalen van het CBS. ,,Daarnaast lijken krappere behuizing en arbeidsomstandigheden een rol te spelen. Mensen met een laag inkomen werken vaker in sectoren waar het niet mogelijk is om thuis te werken of de corona-adviezen goed na te leven, zoals in fabrieken. Door taalproblemen waren de gedragsregels om besmettingen te voorkomen voor hen wellicht minder duidelijk. Ook leven ze wat vaker in een huishouden met meerdere generaties, wat de kans vergroot dat ouders of grootouders met een kwetsbare gezondheid worden besmet.’’

Volledig scherm Een coronapatiënt wordt verpleegd op de ic-afdeling van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. © ANP / ANP

Grote steden

In het begin van de tweede coronagolf overleden in de grote steden aanzienlijk meer mensen aan corona dan in de rest van het land. 23 procent van de overledenen in de vier grote steden had als doodsoorzaak Covid-19, tegenover 15 procent elders.

De eerste golf trof vooral Noord-Brabant en Limburg, verklaart Van Gaalen. ,,Gezonde mensen brachten corona toen mee van reizen en wintersport. Het sloop verpleeghuizen in en trof wat kwetsbare mensen, maar minder dan in de tweede golf, toen in de grote steden veel meer besmettingen kwamen. Daar wonen meer mensen met lage inkomens en een migratie-achtergrond. Ondanks de ervaring die we toen inmiddels hadden, bleek het heel lastig om kwetsbare mensen tegen corona te beschermen.’’

Tijdens de tweede coronagolf liepen bewoners van verpleeghuizen nog bijna even veel risico om te overlijden aan corona dan tijdens de eerste golf, toen er een groot tekort was aan mondkapjes, blijkt ook uit de cijfers. De extra beschermingsmaatregelen die in de loop van 2020 zijn genomen, lijken dus weinig effect te hebben gehad, concludeert het CBS. Mogelijk speelt mee dat er door het omstreden bezoekverbod een tijdje weinig instroom was van nieuwe bewoners, zegt Van Gaalen. ,,Mensen die al langere tijd in een verpleeghuis wonen, hebben vaak een zeer kwetsbare gezondheid en lopen dus meer risico om te overlijden aan corona.’’

Bekijk hier onze video’s over het coronavirus: