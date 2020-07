Corona maakt einde aan nostalgisch fluitje NS: vanaf nu fluit de conducteur digitaal

Het is gedaan met de fluit van de conducteur. In ieder geval met de ouderwetse mondfluit, die al sinds jaar en dag op de Nederlandse perrons te horen is. Het iconische mondfluitje is niet ‘coronaproof’ en moet daarom plaatsmaken voor een elektronische fluit.

De mondfluit gaat voorlopig de kast in omdat het voor conducteurs lastig fluiten is met een mondkapje op. En die is verplicht tegenwoordig. Volgens de NS is het elektronische fluitje ‘net echt’ en zullen reizigers er weinig van merken.



Hoofdconducteur Xander Philips heeft de elektronische fluit, die een knopje heeft om geluid te produceren, al anderhalve maand. Hij is tevreden. ,,Ik moest wel even opletten dat je niet te dicht bij je mond fluit, want dan klinkt het behoorlijk hard. Voor reizigers is dat ook wennen, want sommigen kijken wanneer je met je hand naar je mond gaat”, vertelt hij. Verder vindt Philips zijn nieuwe gadget ‘een mooi ding’.

‘Niet handig’

De NS meldt vandaag dat in de loop van de coronacrisis al snel bleek dat fluiten in combinatie met een mondkapje of gelaatsbeschermer niet handig is. In het buitenland werden al elektronische fluitjes gebruikt en daarmee is de NS ook gaan testen. De e-fluitjes produceren behoorlijk wat geluid, maar als de conducteur vanuit de hand en voor de borst fluit, komt het geluid wat minder hard binnen dan de ouderwetse fluit. ,,Voor reizigers klinkt de fluit dan wel even hard.”

Het was eigenlijk de bedoeling de fluitjes al in juni te hebben, maar de levering werd vertraagd door de internationale coronamaatregelen. Begin juni was er een beperkte hoeveelheid beschikbaar die eerst werd uitgereikt aan de trainmanagers op de internationale treinen. Daarnaast kregen enkele hoofdconducteurs een fluit om te testen, onder wie Xander.

Inmiddels zijn alle fluitjes binnen en worden ze verspreid over de ruim 3000 hoofdconducteurs van NS. Wie nog op de perrons wil luisteren naar een ouderwetse fluit, soms door enthousiaste conducteurs uitgevoerd in een zelfgekozen melodietje, moet er dus snel bij zijn.

Volledig scherm De nieuwe digitale fluit is een stuk groter dan de oude. © NS

