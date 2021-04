Corona gooit roet in het eten bij examenstunt: ‘Het is zo langzamerhand normaal dat dingen niet doorgaan’

Je school ombouwen tot Zweinstein, een doolhof van ballonnen maken in het gebouw of het brandalarm laten afgaan en leerlingen en leraren vervolgens natspuiten op het schoolplein. De examenstunt is op de meeste scholen normaal gesproken een jaarlijkse traditie waarmee leerlingen die afzwaaien één keer grootschalig de boel op stelten mogen zetten.



Maar ook het fenomeen ‘examenstunt’ lijdt onder de huidige crisis, vooral omdat handhaving van de regels op zo’n dag moeilijk is. En omdat veel leerlingen momenteel lang niet altijd op school zijn. Vorig jaar was er ook al geen stunt, omdat leerlingen vanwege corona geen centraal schriftelijk eindexamen hoefden te doen. Ze slaagden op basis van hun schoolexamens. Schoolgebouwen waren sowieso dicht.