Corona eist zware tol in 's lands grootste brandhaard Bunschoten: ‘Nog nooit zó veel begrafenissen gehad’

coronavirus LIVE | 7383 nieuwe besmettin­gen, daling zet door

15:57 Het afgelopen etmaal zijn er 7383 nieuwe besmettingen gemeld. Ook het totaal aantal opgenomen Covid-patiënten in ziekenhuizen is verder gedaald. Ziekenhuizen behandelen 2567 mensen met corona. Dat is 69 minder dan vrijdag. Verder willen onderwijsinstellingen en vakbonden antwoord van het kabinet op de vraag wanneer schoolpersoneel ingeënt wordt. Ook zij willen snel gevaccineerd worden tegen het coronavirus. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.