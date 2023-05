Cornelia (73) draait aan het wieltje en sterft: ze wijkt voor euthanasie uit naar Zwitserland

Guy Weski: ‘Zoektocht naar nieuwe advocaat voor Taghi verloopt heel moeilijk’

Dat de rechtbank al in oktober uitspraak gaat doen in het omvangrijke liquidatieproces Marengo is volgens advocaat Guy Weski ‘een illusie’. Volgens de zoon van de aangehouden Inez Weski is het vinden van een nieuwe advocaat voor Ridouan Taghi ‘heel moeilijk’. Die zal zich ook nog moeten inlezen in de zaak en dat kost zeker een halfjaar tot een jaar.