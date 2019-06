Corendon verkocht aan Scandinavische investeerder: ‘tegen dit aanbod konden we geen nee zeggen’

,,Met deze deal stellen we de toekomst van Corendon veilig’’, zegt oprichter Atilay Uslu van Corendon in een telefonische reactie. ,,Corendon en Sunweb vormen een droomcombinatie. Samen kunnen we een vuist maken tegen de veel grotere touroperators TUI en Thomas Cook. Die zitten ons nu vooral in Spanje dwars. Daar hebben we veel moeite om aan genoeg hotelbedden te komen voor onze klanten.’’

Lees ook Corendon stort zich op de hotelbedden Lees meer

De verkoop omvat de activiteiten van Corendon als touroperator in Nederland en België, de vliegtuigmaatschappij Corendon Dutch Airlines, de administratieve afdelingen in Turkije en de merken Karin’s Choice, Maris Life, Stip Reizen en GOfun. De airlines in Turkije en Malta en de hotels van Corendon Hotels & Resorts zijn geen onderdeel van de verkoop.

Liefde

De nieuwe eigenaar Triton heeft nu ondermeer Sunweb Group (voorheen Sundio). Dat is op zijn beurt de naam achter bekende reismerken als Sunweb, Jiba, GOGO, Husk, Eliza was Here en X-Travel. In eerste instantie opgericht door de Nederlandse reisondernemer Joost Romeijn, sinds eind 2018 is het overgenomen door de Scandinavische investeringsmaatschappij Triton.

Quote In mijn hotel hebben we een borrel gedronken, Zweden zijn goede drinkers. Het was liefde op het eerste gezicht Atilay Uslu, oprichter Corendon Vlak na die overname namen de Zweden contact op met Uslu, vertelt hij. ,,Ze zijn naar Amsterdam gekomen. In mijn hotel hebben we een borrel gedronken, Zweden zijn goede drinkers. Het was liefde op het eerste gezicht, het klikte meteen. Ze kwamen met een aanbod waar we geen nee tegen konden zeggen.’’

Bedragen

Het is niet bekend gemaakt welke bedragen gemoeid zijn met de verkoop van de onderdelen. Het personeel van Corendon is vanmiddag op de hoogte gebracht. Voor hen heeft de overname geen nadelige consequenties, aldus Uslu. ,,Integendeel, zij krijgen hierdoor meer kansen. Er vallen geen ontslagen. Het hoofdkantoor blijft gevestigd in Amsterdam.’’

De overname van Corendon komt niet geheel onverwacht. Oprichter Uslu was vorige maand te gast bij de radio-uitzending van De Ondernemer en hintte toen ook op een nieuwe focus op hotelkamers. Deze kun je hier terugluisteren:

Groei

In 2000 richtte Uslu Corendon op, aanvankelijk een reisorganisatie voor reizen naar Turkije, maar inmiddels kan Corendon zich, met een omzet van meer dan 515 miljoen euro in 2018, als een ware reisgigant beschouwen. Zijn eerste miljoen had Atilay Uslu uiteindelijk niet op zijn dertigste, zoals zijn ambitie was, maar op zijn 28ste al binnen.