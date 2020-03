Coranahulp ‘explodeert’: Facebook-pagina telt nu al duizenden leden

Initiatiefnemer van de Facebookpagina is Maartje de Vries. ,,Het begon met een heel simpel ideetje. Het leek me handig voor mij en vrienden, een Facebookpagina waarop je elkaar, als je je niet fit voelt, kan vragen om een keer boodschappen te doen of paracetamol te halen. Wat bleek: heel veel mensen vonden dat handig. Het is een beetje geëxplodeerd.” De Eindhovense juriste zit net tussen twee banen in. Dat komt nu goed uit, want het bijhouden van de Facebookpagina is veel werk. ,,Ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. Het is hartverwarmend om al die reacties te zien. Gelukkig zijn er nu zeven anderen die me helpen als beheerder.”