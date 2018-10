Cora's e-bike stond plots in de fik: 'Het had ons het leven kunnen kosten'

Cora en haar man Mark waren op het moment van de brand pas net terug van vakantie. Ze lagen rustig te slapen, tot Mark wakker schrok. ,,Hij hoorde iets vanuit de bijkeuken en maakte me wakker. 'Het is vast niks, misschien een droom', zei ik nog. Tot ik zelf ook wat hoorde.’’



Snel stapten ze uit bed en namen ze een kijkje. Daar 'schrokken ze zich dood.' ,,Mijn elektrische fiets stond helemaal in vlammen. Het achterlicht was er af gevallen. We schrokken vooral, omdat ook de gasleiding door die kamer loopt. De fiets van mijn man, die er naast stond, was ook beschadigd. Heel snel hebben we de fiets buiten gezet en belden we de brandweer. Die was er gelukkig snel. De fiets ontplofte en allerlei onderdelen vlogen er af.’’



Tijdens de vakantie van het stel hing de accu, een origineel exemplaar van Sparta, aan de stroom. ,,Maar dat moet kunnen. Die accu's mogen altijd opgeladen worden. Ik had de accu ook pas anderhalve maand terug gekocht. Nooit had ik verwacht dat zo'n accu zó link kon zijn.’’