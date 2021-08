Container met 195 elektrische fietsen gestolen in Wijchen, teruggevonden in Brabant

RECONSTRUCTIE 86 dagen lag meneer De B. dood in zijn apparte­ment en bij zijn uitvaart bleven alle dertien stoelen leeg

15:54 Terwijl al zijn buren dag in, dag uit hun leven leidden, lag Robert de B. (76) enkele meters van hen vandaan dood in zijn woonkamer. Het duurde 86 dagen voor hij werd gevonden. Niemand had hem gemist. Wat is het verhaal achter het eenzame einde van deze geboren en getogen Utrechter?