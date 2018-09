Contactloze autosleutel in de ban: déze auto's worden vaakst gejat

Het is verzekeraars al langer een doorn in het oog dat de contactloze autosleutels te eenvoudig te kraken zijn. Volgens deskundigen zijn vrijwel alle auto's van 2017 en ouder met zo'n systeem simpel te jatten. ,,Het is geen kwestie of je auto gehackt wordt, maar wanneer'', verklaart Wouter Verkerk van het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV). Dit is een initiatief van alle Nederlandse schadeverzekeraars om voertuigcriminaliteit te bestrijden.



De auto-inbraakexpert heeft maar één advies aan autobezitters: ,,Laat de keyless entry gewoon uitzetten.'' Er zijn volgens hem een hoop mensen die denken: 'ik merk het wel'. ,,Maar op het moment dat je auto gestolen wordt, ben je erg onthand, hoe goed je ook verzekerd bent'', benadrukt de VbV-voorman.



Dievengilde

Verkerk bevestigt het voornemen van keuringsinstantie voor autobeveiliging, Kiwa SCM, om per volgend jaar de zogenaamd 'slimme' autosleutels af te keuren. Het dievengilde beschikt over apparaatjes waarmee ze voortdurend op zoek zijn naar signalen van autosleutels. ,,Als je de autosleutels in de hal of op de trap hebt liggen, vangen ze dat signaal op, dat kopiëren zij en bij de auto doe je daarmee vervolgens net alsof je de sleutel bent'', licht de inbraakexpert toe.