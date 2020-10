Conflict Nagorno-Karabach speelt ook in Nederland: Azerbeidzjanen en Armeniërs ‘in oorlog’ op sociale media

VIDEO Corona houdt kerkgan­gers Staphorst niet tegen: ‘Angst regeert niet, God regeert’

4 oktober Onder grote belangstelling is vanochtend de eerste van drie drukbezochte en inmiddels veelbesproken kerkdiensten in Staphorst gehouden. Er werd gezongen en het dragen van een mondkapje was niet verplicht. De voorganger: ,,Angst regeert niet. God regeert.”