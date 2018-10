Conducteurs gaan los in dialect: 'Leu, wie goat op hoes an!'

Verdachte en getuige ruziën tijdens liquidatie­pro­ces

14:39 In de extrabeveiligde rechtszaal op Schiphol is vanmiddag ruzie ontstaan tussen een verdachte en een getuige. Dat gebeurde tijdens een zitting in hoger beroep rond de dubbele liquidatie in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt, eind 2012. Dreigende en beledigende taal werd in hoog tempo uitgewisseld tussen verdachte Anouar B. en getuige Benaouf A.