Complotdenkers moeten van rechter direct stoppen met verhalen over ‘pedo-netwerk’ Bodegraven

Complotden­ker bedreigde advocaat met ‘doodstraf onder militair tribunaal’: 6 maanden celstraf

30 juni De 53-jarige complotdenker Wouter R. is veroordeeld tot 9 maanden celstraf, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. Hij bedreigde de advocaat die de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in de arm nam om het rondbazuinen van verhalen over een pedo-netwerk te stoppen.