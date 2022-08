Complotdenker Micha Kat wordt eindelijk uitgeleverd aan Nederland, deze week nog

Kat zal in Nederland worden vervolgd voor opruiing tot geweld tegen de rechtspraak, opruiing tot een strafbaar feit tegen de gemeente Bodegraven, opruiing tot geweld tegen de gemeente Bodegraven, opruiing tot ontvoering van, en bedreiging van RIVM-directeur Jaap van Dissel en opruiing tot geweld tegen het Algemeen Dagblad.

Micha Kat (59) zit al maandenlang vast in Noord-Ierland en vocht hartstochtelijk zijn uitlevering aan. Ook stelde de rechtbank in Noord-Ierland de behandeling van zijn zaak regelmatig uit. De voorwaarden om uitgeleverd te worden liggen in Noord-Ierland nogal anders dan in Nederland, wat Kats zaak ingewikkeld maakte. Omdat hij zich in Noord-Ierland niet aan de voorwaarde hield om zich stil te houden op sociale media, werd hij tot tweemaal toe gearresteerd en zit hij nog steeds vast. De rechtszaken die in Noord-Ierland tegen hem gevoerd werden, verliepen chaotisch.

Kat zal later deze week - als hij er is - meteen worden voorgeleid om te kijken of hij ook in Nederland langer in voorlopige hechtenis moet blijven.

Kat, ex-journalist die gaandeweg de jaren steeds extremer is geworden in complottheorieën over pedofiele netwerken, moet in Nederland ook nog een celstraf van zes maanden uitzitten vanwege een eerdere veroordeling voor smaad en laster.