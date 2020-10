Commotie om arrestatie van corona-overtreder in metro: ‘We snappen dat beelden heftig zijn’

Coronavirus LIVE | Braziliaan­se proefper­soon voor coronavac­cin overleden

19:36 In het afgelopen etmaal zijn 8764 nieuwe coronagevallen gemeld. Dat is een forse stijging. Op dinsdag meldde het gezondheidsinstituut nog 8175 positieve tests. Het aantal door Covid-19 veroorzaakte sterfgevallen nam het afgelopen etmaal met 59 toe, het hoogste aantal in maanden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt het trieste record van 927.000 Europese coronabesmettingen in één week tijd. Het laatste coronanieuws lees je in ons liveblog.