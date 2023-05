Commotie na onderscheiding voor Kick Out Zwarte Piet-voorman: mensen sturen lintje terug

De Kanselarij der Nederlandse Orden laat dat weten aan NRC. Volgens de instelling, die advies geeft over het uitreiken van de lintjes, is het de eerste keer dat een onderscheiding dergelijke reacties oproept.

Esajas werd vorige week gedecoreerd vanwege zijn verdiensten op het gebied van diversiteit en de bestrijding van discriminatie en racisme. De antropoloog is een van de initiatiefnemers van The Black Archives, een cultuurhistorisch archief over het koloniale verleden, slavernij en racisme, en is betrokken bij de Black Lives Matter-protesten in Nederland. Maar hij is het meest bekend als voorman van de beweging Kick Out Zwarte Piet.

Dat leidde behalve tot positieve reacties ook tot commotie. Een van de mensen die zijn eigen onderscheiding zegt te willen teruggeven is Winand Schrooten. De Limburger, die zelf in 2003 werd onderscheidden voor zijn verdiensten voor sport en cultuur, zou dat hebben laten weten aan de burgemeester.

Quote Een lintje voor zo’n opruiend persoon vind ik, voor allen die in het verleden een koninklij­ke onderschei­ding hebben gekregen, onaccepta­bel. Winand Schrooten

In een ingezonden brief in De Limburger schrijft hij: ‘Ik wil niet geassocieerd worden met activist Mitchell Esajas van Kick Out Zwarte Piet, die in Amsterdam onderscheiden werd. Esajas wil onze Nederlandse tradities vernietigen. Een lintje voor zo’n opruiend persoon vind ik, voor allen die in het verleden een koninklijke onderscheiding hebben gekregen, onacceptabel en een belediging.’

Ook PVV-voorman Geert Wilders sprak op Twitter zijn verbazing uit nadat Esajas was gedecoreerd. ‘Mijn hemel. Zwarte Piet zelf heeft het veel meer verdiend!’, schreef hij bij een bericht over de benoeming tot Ridder.

Zorgwekkend en problematisch

Esajas laat in een reactie aan NRC weten dat de reacties een zoveelste bewijs zijn dat het werk van hem en zijn organisaties zoals Kick Out Zwarte Piet ‘broodnodig zijn'. ‘Het is zorgwekkend en problematisch dat mensen die zich hebben ingezet voor de maatschappij het gevoel hebben dat ik en anderen erop uit zijn de Nederlandse cultuur te vernietigen. Als mensen meer historisch besef hadden en kennis van de koloniale geschiedenis, dan zouden ze denk ik meer openstaan voor andere geluiden en perspectieven.’

