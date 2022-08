Commando van kazerne in Roosendaal overleden na schietpartij in VS

De man werd in de nacht van vrijdag op zaterdag (lokale tijd) neergeschoten voor de deur van het hotel waar hij verbleef. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis. De man was werkzaam voor het Korps Commandotroepen (KCT), dat gevestigd is in de Engelbrecht van Nassaukazerne in Roosendaal. Bij de schietpartij raakten ook twee van zijn collega’s gewond. Hun toestand is ongewijzigd. Zij zijn bij kennis en aanspreekbaar.