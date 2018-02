Commando's checken muizenplaag op eiland bij Zuidpool

Bedoeling van de bijzondere expeditie is te kijken of er geen of in ieder geval veel minder muizen leven op de sub-Antarctische Antipodeneilanden, even boven de Zuidpool. Want die muizen vormden een plaag. Ooit zijn ze per ongeluk van een boot aan land gekomen, mogelijk door schipbreuken een eeuw geleden. Sindsdien hebben de knagers zich vermenigvuldigd met dramatische gevolgen voor sommige van de oorspronkelijke bewoners van het hoofdeiland: albatrossen, kuifpinguïns en de groene karakiri, een bijzondere papagaaiensoort en zeldzame insecten. De muizen aten kuikens van deze vogels op.