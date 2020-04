Comité 4 en 5 mei: Vlag de hele dag halfstok voor Dodenherdenking

Burenruzie bereikt kookpunt na 'bijtinci­dent' met rottweiler, voor Willemien (74) is de maat vol

11:27 Na een reeks bijtincidenten kregen de buren van Willemien Schulze uit ’t Harde een aanlijn- en muilkorfgebod opgelegd voor hun rottweiler Luna. Lange tijd leek het goed te gaan. Maar vorige week was het weer raak, ditmaal werd haar hond Pebbles gegrepen. De buurman ontkent. Een nieuwe episode in een hoog oplopende burenruzie, die een hele buurt bezighoudt. ,,Ik wil dat de hond in beslag genomen wordt.’’