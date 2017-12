Comazuipen in vrieskou baart politie kopzorgen

Een 18-jarige jongen in Strijen raakte in de nacht van vrijdag op zaterdag onderkoeld, nadat hij straalbezopen was achtergelaten door vrienden. Zaterdagavond had de politie twee soortgelijke gevallen. Een 17-jarig meisje in Numansdorp moest mee met de ambulance. Een jongen van 18 jaar in Oud-Beijerland werd door zijn ouders opgehaald.



De politie noemt het 'zeer triest' dat vrienden elkaar achterlaten in zwaar beschonken toestand. ,,Als je samen drinkt, zorg dan ook goed voor elkaar als het misgaat.''



,,We zien dit met enige regelmaat en dat baart ons ernstige zorgen'', zegt kinderarts Nico van der Lely, die al jaren strijdt tegen het 'comazuipen'. Volgens hem is er doorgaans geen kwade opzet in het spel. ,,We zien vaak dat jongeren van schrik weglopen als hun vriend omvalt. Of ze zijn zelf te beneveld om actie te ondernemen.''