Collegegeld en boetes kunnen nu gewoon betaald worden via Tikkie

Rijexamen sneller afgebroken bij gevaarlij­ke situatie

12:27 Vanaf dit najaar gaat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) rijexamens sneller afbreken wanneer er sprake is van gevaarlijke situaties. Nu laten examinatoren kandidaten vaak nog doorrijden en de tijd van het examen volmaken. Rijschoolhouders zijn verdeeld over de maatregel: 'Dit is echt bullshit.'