College Almere stapt op om ‘financieel drama’ rond Floriade

Klanten zonder Post­NL-ac­count krijgen toch papieren briefje in bus als ze pakketje hebben gemist

Klanten die geen account bij PostNL of een e-mailadres hebben, krijgen vanaf 1 juli gewoon nog een papieren briefje in de bus als ze een pakket gemist hebben. Onlangs kondigde het postbedrijf aan dat de niet-thuis-berichten alleen nog per mail of app worden verstuurd. Dat zorgde onder ouderen voor veel onrust, zegt ouderenbond Anbo.

20:51