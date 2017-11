Collega's doneren 319 vrije uren aan Berry voor zieke stiefdochter

Het begon allemaal met rugklachten. Foto's werden niet gemaakt, omdat het meisje nog zo jong was. Via de huisarts werd de tiener doorgestuurd naar de fysiotherapeut. Het zou om een hernia gaan. Na maanden behandeling bij de fysio werd ze toch doorgestuurd naar het ziekenhuis om foto's te laten maken. De uitslag was niet goed, er bleek een tumor in haar rug te zitten.

Na zes chemo's in het ziekenhuis in Groningen, moet de tumor nu worden bestraald. Dat gebeurt in het Duitse Heidelberg. ,,Daar werken ze met protonenbestraling. Volgend jaar komt dat ook in Groningen, maar nu moeten we daarvoor nog naar Duitsland."



Elke dag wordt ze een kwartier bestraald, zes weken lang. Schuttevaar en zijn vrouw laten haar niet alleen naar het buitenland gaan. Ze hebben een appartement gehuurd in Heidelberg om haar bij te staan.

Twee weken zorgverlof

Schuttevaar is al vijf jaar werkzaam bij TenCate Advanced Composites in Nijverdal. Toen hij het probleem aankaartte op het werk bleek dat hij recht heeft op maar twee weken zorgverlof. ,,Dan zouden er nog vier weken overblijven."



Toen Schuttevaar terugkeerde dat vertelde aan zijn collega's waren die ontdaan door dat nieuws. Het zou betekenen dat Schuttevaar bij extra vrij nemen al die weken geen inkomen zou hebben. ,,Al mijn snipperuren waren al op."

Twee naaste collega's wilden het er niet bij laten zitten. Zij besloten dat er iets moest gebeuren om die onbetaalde weken op te vangen. ,,Twee weken later kreeg ik een Whatsapp-bericht van een collega, dat ik even in mijn mail moest kijken. Ik opende de mail en daar stond een bericht dat collega's uren voor mij gedoneerd hadden. Ik had ineens 319 uur tot mijn beschikking."

Verrassing

Quote Er valt echt een last van je schouders Berry Schuttevaar Tot op dat moment had Schuttevaar niets over de actie vernomen. ,,Ik had op dat moment echt kippenvel. Je hoeft je over die uren in ieder geval even geen zorgen te maken. Er valt echt een last van je schouders."



Bij TenCate Advanced Composites hebben zowel naaste collega's, personeel van kantoor, als werknemers van andere afdelingen hun vakantie-uren gedoneerd. Schuttevaar kan eventueel zien wie wat heeft gedoneerd, er ligt een brief klaar op kantoor ter inzage. ,,Het is heel bijzonder, er schijnen ook uren te komen van mensen die ik amper spreek."

Uren van collega's

De brief heeft hij nog niet bekeken, maar er zijn al wel collega's op hem afgestapt om te vertellen hoeveel uren ze hebben gedoneerd. ,,Op een gegeven moment kwam er iemand bij me staan die vertelde dat hij eerst een uur had gedoneerd. Hij had thuis over mijn situatie verteld en zijn vriendin zei dat hij 'een kniepert' was. Hij heeft toen 's avonds nog geregeld dat hij in plaats van één toch acht uren doneerde", vertelt Schuttevaar. ,,Ik heb zelfs gehoord dat iemand een hele week heeft gedoneerd."

Rob Boogert, plantmanager bij TenCate: ,,Berry moest de afgelopen tijd regelmatig dagen opnemen voor ziekenhuisbezoeken. Dat houdt natuurlijk een keer op. Toen we hoorden dat enkele werknemers deze spontane actie wilden organiseren, moesten we eerst bekijken of het juridisch wel mogelijk is om uren aan een ander over te dragen. Dat bleek te kunnen. Uiteindelijk heeft dat meer dan 300 uur opgebracht."

Hints

Dat de collega's betrokken waren wist Schuttevaar al wel. ,,Het is een hele sociale groep, ze laten je niet stikken. Maar dit had ik natuurlijk nooit verwacht."



Ondanks de totale verrassing, waren er achteraf al wel wat hints merkbaar. ,,In die eerste week kwam er een jongen naar me toe lopen die ik eigenlijk nooit spreek. Hij zei: 'Berry, je mag al mijn uren wel hebben'. Maar ik dacht gewoon dat hij het via via had gehoord, ik had op dat moment niets door. Dat mijn collega's dit voor me over hebben, zo meeleven en dat ze dit uit zichzelf doen is heel bijzonder."



In deze emotionele tijd is dit een zorg minder voor het samengestelde gezin. Volgend jaar moet de tiener opnieuw naar Groningen voor chemokuren. Hoe het dan zal gaan met de uren van Schuttevaar? ,,Dat zien we dan wel weer, we moeten maar kijken waar het schip strandt."



En wat betreft zijn stiefdochter? ,,De prognose is positief, in Groningen gaan ze voor volledig herstel."