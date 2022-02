Code rood in noorden en westen van het land vanwege Eunice: 'Het wordt een lange storm’

videoHet KNMI heeft code rood afgegeven voor een deel van Nederland vanwege de storm Eunice. Het weeralarm geldt vanaf 14.00 uur voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, Flevoland, het IJsselmeergebied en het Waddengebied. ,,De storm is langdurig en extreem en dat is zeer uitzonderlijk”, meldt een KNMI-woordvoerder aan deze site.

De gebieden waarvoor code rood geldt krijgen vrijdagmiddag en -avond te maken met zeer zware windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur, aan de kust tot 130 kilometer per uur. In de rest van het land is code oranje van kracht, met uitzondering van de provincie Limburg, waar code geel geldt wegens zware windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur.

Het KNMI waarschuwt dat er aanzienlijke schade en zeer gevaarlijke situaties kunnen ontstaan door omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen.

Aan het einde van de avond en in de nacht naar zaterdag neemt de wind af.

Kleurcodes

Het KNMI werkt met diverse kleurcodes en dat zijn internationale waarschuwingskleuren. Er kunnen voor alle weertypen - neerslag, temperatuur, wind, onweersbuien - code geel, oranje en rood worden uitgegeven. Code rood betekent: onderneem actie, zo staat op de site te lezen.

,,Dit is een weeralarm waarbij extreem weer een grote impact op de samenleving heeft. De weersituatie kan voor zoveel schade, letsel en overlast zorgen dat het maatschappij-ontwrichtend kan zijn. Dit kan heel lokaal zijn. Code rood wordt op zijn vroegst 12 uur uitgegeven voordat het weerfenomeen zich voordoet. Code rood kan ook uitgegeven worden als er een kleine kans is op een extreme weersituatie, maar de veiligheidsrisico’s groot zijn.”

Code groen betekent: geen bijzonderheden. Bij code geel wordt men aangeraden alert te zijn omdat er mogelijk kans is op gevaarlijk weer. Bij code oranje is er grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Dit kan heel lokaal zijn.

Tekst gaat verder onder deze tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Verenigd Koninkrijk

Ook de Britse weerdienst heeft voor het zuidoosten van Engeland, inclusief Londen, code rood uitgevaardigd vanwege storm Eunice. Het zuidwesten van het Verenigd Koninkrijk was een dag eerder alvast gewaarschuwd voor de harde wind. De storm is daar vrijdagochtend aan land gekomen.

De Britse bevolking wordt aangespoord om thuis te blijven terwijl de storm over het land raast. De Met Office, de Britse variant van het KNMI, waarschuwt onder meer voor rondvliegende objecten. Met windstoten tot 145 kilometer per uur kan dat levens in gevaar brengen.

Er wordt in het Verenigd Koninkrijk niet vaak met code rood gewaarschuwd voor slechte weersomstandigheden. Voor bijna heel het zuiden is code rood afgegeven, in andere delen van het land geldt code geel en oranje. Lokale media omschrijven Eunice als misschien wel een van de ergste stormen in drie decennia.

Eunice

Storm Eunice, de vierde storm van dit jaar, trekt vanmiddag over Nederland. Een groot deel van het land krijgt te maken met zeer harde wind. KLM heeft, voor zover nu bekend, bijna 170 vluchten geannuleerd in verband met de storm en er rijden in de ochtend minder treinen. Vanaf 14.00 uur ligt al het treinverkeer stil. Veel teststraten en vaccinatielocaties gaan dicht vanwege Eunice en de ANWB stelt op de website dat het onderweg bij storm gevaarlijk kan zijn. ,,Het vraagt om aangepast rijgedrag en extra alertheid.”

KNMI gaf in 2021 recordaantal keren code oranje of rood Het KNMI heeft vorig jaar jaar een recordaantal van twaalf keer code oranje of rood uitgegeven voor gevaarlijke weersomstandigheden. Dat is het hoogste aantal sinds het waarschuwingssysteem is ingevoerd in 2010. Drie keer gaf het weerinstituut code rood: voor sneeuwjacht en ijzel in februari en voor de extreme neerslag in Limburg in juli, meldt het KNMI in zijn jaaroverzicht. Code rood is een weeralarm waarbij extreem weer een grote impact op de samenleving heeft. ,,De weersituatie kan voor zoveel schade, letsel en overlast zorgen dat het maatschappijontwrichtend kan zijn. Dit kan heel lokaal zijn. Code rood wordt op zijn vroegst 12 uur voordat het het weerfenomeen zich voordoet uitgegeven. Code rood kan ook uitgegeven worden als er een kleine kans is op een extreme weersituatie, maar de veiligheidsrisico’s groot zijn”, aldus het KNMI op de website. Na vijf zeer warme jaren was 2021 qua temperatuur een normaal jaar. De gemiddelde temperatuur was 10,4 graden tegen 10,5 °C normaal. Uitschieters waren de zeer koele lente en warmste junimaand sinds 1901. Na een koele augustus waren de laatste vier maanden van het jaar (ruim) warmer dan normaal. Een opmerkelijke gebeurtenis was in juni een zogeheten valwind, die voor grote schade zorgde in Leersum. De valwind trad op tijdens een zwaar noodweer.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk al onze stormvideo's in onderstaande playlist:

Volledig scherm © ANP