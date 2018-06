Code oranje: zware onweersbuien voor Drenthe en Groningen

Ook in Overijssel, Gelderland, Flevoland, het IJsselmeergebied en het Waddengebied kunnen vandaag enkele pittige onweersbuien tot ontwikkeling komen. Hiervoor is de lichtere code geel van kracht. In de eerste helft van de avond nemen de buien in intensiteit af. Het lijkt er op dat het westen van het bespaard wordt.

Extreem weer

Code geel is slechts een lichte waarschuwing waarbij mensen alert moeten zijn op noodweer. Bij code oranje dienen mensen zich voor te bereiden op extreem weer, waarbij er kans is op schade, letsel of veel overlast.

Volgens Weerplaza neemt de buienactiviteit vanavond geleidelijk af, vannacht ligt de temperatuur zo rond de 15 graden. Morgen is er vrij veel bewolking en het wordt minder warm dan vandaag met 19 tot 22 graden. In het noorden en verder landinwaarts is kans op een bui, mogelijk met onweer. Zondag neemt de kans op een bui af, na het weekend wordt het droger en zonniger.