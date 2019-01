Code oranje in deel van het land om verraderlijke gladheid

Met name in het oosten en noordoosten van het land wordt gewaarschuwd voor extreme gladheid. Daar sneeuwt het de komende uren nog, voorspelt weerman Wilfred Janssen van Weerplaza. De kans op ijzel is groot. Voor de provincies Flevoland en Gelderland geldt code geel, maar voor Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel geeft het KNMI code oranje uit. In de loop van de avond lopen de temperaturen echter op. Dan gaat de winterse neerslag over in regen en verdwijnt de gladheid.