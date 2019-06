Code oranje in Brabant: onweer bereikt Zeeland en trekt landinwaarts

Zwemmen in vesting­gracht Naarden verboden vanwege munitie op bodem

19:30 Zwemmen in de vestinggrachten van Naarden is met onmiddellijke ingang verboden, omdat er mogelijk munitie op de bodem ligt. Ook magneetvissen is niet meer toegestaan, heeft burgemeester Han ter Heegde van de gemeente Gooise Meren vandaag bekendgemaakt.