Code oranje: Brabant maakt zich op voor noodweer

School die AD en Telegraaf in de ban deed komt met excuses en rectifica­tie

12:03 Het Willem de Zwijger College uit Bussum heeft in een brief excuses aangeboden aan het AD en de Telegraaf. In een opdracht had de school de leerlingen gezegd geen gebruik te maken van de beide kranten. De leerlingen moesten op zoek naar ‘betrouwbare bronnen’ en daar zouden de twee kranten niet onder vallen. De directie van de school betreurt de ophef en de ‘onjuiste bevinding’ in de opdracht.