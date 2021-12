Code geel voor dichte mist in Brabant

Hinderlijk voor verkeer

Voor vanavond verwacht het KNMI vooral in het oosten sneeuw en ook daarvoor is code geel ingesteld. ,,Met name in Gelderland en Overijssel kan het dan tijdelijk glad worden. In de loop van de nacht smelt de gevallen sneeuw weer weg.”

Winterkou

Ondanks dat de novembermaand in het noorden van Europa aan de milde kant was, wist eind november een portie zeer koude lucht vanaf de Noordpool zich uit te spreiden over de Scandinavische landen. Het gevolg was dat eind vorige maand opeens zeer lage temperaturen werden gemeten, aldus Weerplaza.



Die kou boven Scandinavië is voorlopig nog niet uit de lucht. Sterker nog ‘weerkundig strateeg’ Marc E. Putto voorziet voor januari een winter die sinds 1823 niet meer is voorgekomen in ons land. Met een gemiddelde temperatuur van onder de min zeven. Drie Elfstedentochten!, voorspelt hij.