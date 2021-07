Code geel vanwege kans op onweer in het hele land

Is sportmaffe Humphry (38) de fanatiek­ste fan van Olympische Spelen? ‘Ik kijk op vier schermen tegelijk’

24 juli Hij is hoogstwaarschijnlijk met afstand de fanatiekste Olympische Spelen-fan uit Midden-Nederland. Maarssenaar Humphry van Asdonck (38) was er bij in Londen en Rio. Zal er ijs en weder dienende bij zijn in Parijs (2024), Los Angeles (2028) en Brisbane (2032), maar kijkt Tokio 2021 noodgedwongen thuis op de bank. ,,Balen. Maar ik kan nu wél mijn huis verbouwen en heb mijn studielening afbetaald.’’