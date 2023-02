Code geel vanwege dichte mist in noorden en westen

valentijnsdag Liefdesles­sen op Da Vinci College in Roosendaal: ‘Liever een sexy appje of een lief briefje?’

Wat is verliefdheid of een leuke date? Krijg je liever een sexy appje of een lief briefje? Rick (14), leerling van het Da Vinci College in Roosendaal, hoeft in de Week van de Liefde met Valentijnsdag niet lang na te denken. ,,Doe mij maar een briefje van één lieve vriendin.”