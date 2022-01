Code geel vanwege dichte mist in midden en zuiden

‘Pokkenvac­cin maakt mensen half stier’: complotten zijn van alle tijden

Het pokkenvaccin: creëert mensen die half stier zijn. De Spaanse griep: verspreid door de Duitsers. Het is een greep uit de complotten die door de jaren heen in tijden van gezondheidscrises bon ton waren. Want: complotdenken is van alle tijden. Wat kunnen we leren als we terugkijken in de geschiedenis? ,,Het is deels een verdedigingsmechanisme dat in de mens ingebakken zit.”

